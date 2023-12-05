Количество облгазов, перешедших в управление государством, возросло до 23.

В состав группы "Нафтогаз Украины" перешло газораспределительное предприятие АО "Тернопольгаз", которое обеспечивает голубым топливом около 200 тысяч потребителей. Следовательно, количество облгазов, перешедших в управление государством, возросло до 23, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Деолигархизация продолжается: под контроль государства перешло газораспределительное предприятие АО "Тернопольгаз", которое будет работать в составе НАК "Нафтогаз Украины". Следовательно, количество облгазов, перешедших в управление государством, возросло до 23", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель такого решения в условиях войны - обеспечение национальной и энергетической безопасности. В Тернопольской области компания будет обеспечивать голубым топливом около 200 тысяч семей и 3 тысячи юридических лиц.

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Национализация облгазов

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2022 года Печерский суд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Операторов газораспределительных сетей (так называемых облгазов) в Украине насчитывается более 40.

30 июня 2022 года Кабинет министров передал госпредприятию "Черноморнефтегаз "(которое управляется НАК"Нафтогаз Украины") арестованные 26 облгазов компании Дмитрия Фирташа.

До конца года "Нафтогаз" планировал интегрировать все арестованные судом в мае прошлого года 26 газораспределительных компаний, входивших в группу ГРК Дмитрия Фирташа.

27 ноября стало известно, что группа "Нафтогаз" взяла под контроль еще три газораспределительные компании, которые вместе обслуживают почти 1 миллион клиентов в трех регионах.

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