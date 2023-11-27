Лицевые счета, тарифы и реквизиты для потребителей остаются неизменными / фото ua.depositphotos.com

Группа "Нафтогаз" взяла под контроль еще три газораспределительные компании, которые вместе обслуживают почти 1 миллион клиентов в трех регионах.

В частности, сообщается о национализации АО "Ривнегаз", АО "Запорожгаз" и АО "Черновцыгаз". Таким образом, общее количество газораспределительных компаний под контролем "Нафтогаза" увеличилось до 22 из 26 запланированных.

"Лицевые счета, тарифы и реквизиты на оплату услуг для потребителей из Ривненской, Запорожской и Черновицкой областей остаются неизменными", - добавили в "Нафтогазе".

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Национализация облгазов

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2022 года Печерский суд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) арестованы частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Операторов газораспределительных сетей (так называемых облгазов) в Украине насчитывается более 40.

30 июня 2022 года Кабинет министров передал госпредприятию "Черноморнефтегаз" (которое управляется НАК "Нафтогаз Украины") арестованные 26 облгазов компании Дмитрия Фирташа.

До конца года "Нафтогаз" планировал интегрировать все арестованные судом в мае прошлого года 26 газораспределительных компаний, входивших в группу ГРК Дмитрия Фирташа.

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