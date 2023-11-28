Для этого нужно написать заявление и предоставить необходимые документы.

Чтобы вернуть ложную оплату за газ нужно написать заявление, сделать фото чека и передать документы в "Нафтогаз". Кроме того, к пакету документов нужно добавить копии паспорта и идентификационного кода, сообщает пресс-служба газовой компании.

"Достаточно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты, сделать четкое фото чека с ошибочной оплатой и передать их одним из удобных для вас способов. Также плательщику необходимо добавить в пакет документов копию паспорта и идентификационного кода", - говорится в сообщении.

Отправить документы можно на электронную почту client@gas.ua или на почте по адресу: 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК "Нафтогаз Украины".

Если средства необходимо вернуть на карту, надо прислать справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на верный лицевой счет - заявление о переносе.

Тарифы на газ для населения

30 августа 2023 года было обнародован сентябрьский тариф на газ для населения. Для большинства украинцев будет действовать тариф на уровне 7,96 гривен за кубический метр. Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть до конца отопительного сезона газ точно не подорожает.

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева зимой не будет увеличения тарифов на газ как для населения, так и для предприятий теплокоммунэнерго.

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