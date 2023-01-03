Судно доставило 170 000 куб. м сжиженного газа, что соответствует примерно 97 млн куб. м после регазификации.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и введенных против агрессора санкций, Германия дала старт импорту газа из США.

Немецкий энергетический концерн Uniper, сообщил о том, что танкер Maria Energy уже прибыл в новый LNG-терминал в Вильгельмсхафене.

Судно доставило 170 000 куб. м сжиженного газа, что соответствует примерно 97 млн куб. м после регазификации.

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Поставщиком газа стала компания Venture Global, партию отгрузили с завода Calcasieu Pass в Луизиане.

Терминал для приема сжиженного газа в Вильгельмсхафене был открыт 17 декабря 2022 года. С помощью плавучей установки для хранения и регазификации Hoegh Esperanza Германия сможет импортировать около 5 млрд кубометров природного газа в год.

Ситуация с газвыми терминалами в Германии:

До вторжения России в Украину Германия была единственной крупной страной ЕС, не имевшей ни одного терминала для принятия сжиженного газа и его регазификации. У нее был доступ к дешевому российскому газу, поэтому страна не считала нужным инвестировать в дорогую инфраструктуру для LNG.

26 мая 2022 года стало известно о том, что Германия договорилась о покупке сжиженного газа из США. Договор предусматривал заключение 15-летнего контракта на поставку и закупку примерно 2,25 млн тонн газа в год.

17 декабря 2022 года в Германии открыли первый LNG-терминал по импорту сжиженного газа.

Германия готовит в общей сложности четыре плавучие LNG-терминала, чтобы заменить российский газ. Еще два терминала Германия должна получить от греческой компании Dynagas. Благодаря сжиженному природному газу Германия надеется в 2023 году заместить 50-60% газа, ранее получавшегося из России.

Ситуация с газом:

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

19 декабря 2022 года в ЕС договорились о предельной цене на газ.

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