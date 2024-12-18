"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и отключениях света 19 декабря 2024 года.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в четверг, 19 декабря 2024 года, отключения электроэнергии для бытовых потребителей не ожидаются. Об этом было сказано в приложении "Киев Цифровой".

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется.

Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00. Ограничьте время для пожирателей, которые потребляют более 1кВт в час (электроплита, стиралка, бойлер, кондиционер). В пиковые часы старайтесь не включать лишнего - так вы поддержите энергосистему и получите более приятные счета за коммуналку", - говорится в сообщении.

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Тогда как в официальном Telegram-канале до сих пор нет никакой информации. Кроме того, в сообщении в "Киеве Цифровом" содержится список "полезных привычек для экономии":

Вынимать из розеток все приборы, которыми не пользуетесь прямо сейчас.

Пользоваться энергоемкими приборами по очереди, чтобы избежать чрезмерной нагрузки.

Выключать свет сразу, когда выходите из комнаты. А если заменить все лампочки на LED, потребление снизится в 10 раз.

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