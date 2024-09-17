В течение 2024 года Украина потеряла 9 гигаватт генерации.

Основной вопрос относительно ситуации с отключением света зимой заключается в том, хватит ли Украине сгенерированной электроэнергии. Многое будет зависеть от погоды.

Об этом рассказал в интервью "24 каналу" председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Сергей Нагорняк. По его словам, если зима выдастся теплой, а на термометрах будет держаться температура от 0 до 5 градусов тепла, то пройти эти месяцы, по оптимистическому сценарию, удастся или вообще без отключений, или с незначительными. Длиться они могут от 2 до 4 часов в сутки, а ограничения будут применять только в будни.

"Если же температура на улице будет минус 5 – 10 и будут продолжаться морозы по несколько дней подряд, то ограничения в потреблении будут более значительными – от 8 до 10 часов в сутки. Но это краткосрочно, на дни морозов, когда мы будем больше потреблять электроэнергии", – подчеркнул Нагорняк.

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Отмечается, что в течение 2024 года Украина потеряла 9 гигаватт генерации. Собеседник телеканала заявил, что 3,5 – 4 гигаватта восстановят до зимы, также дополнительно будет идти импорт.

Однако в пиковые часы в случае серьезных морозов Украине не будет хватать генерации для покрытия 100% потребности населения, промышленности и военной промышленности. И это при условии, что не будет критических ударов РФ по украинской генерации или подстанциям "Укрэнерго", ГЭС и ТЭС.

В том случае если российские оккупационные войска будут прицельно бить большим количеством крылатых или баллистических иранских ракет по подстанциям "Укрэнерго", генерация будет оставаться, но не будет возможности ее выдать. Такая ситуация складывалась в течение двух недель в августе – сентябре, когда генерации было достаточно, но на подстанциях проводили ремонтные работы, добавил Нагорняк.

Ситуация в энергосистеме Украины

Издание Politico заявило, что без разрешения западных стран на удары по России поставленным Украине дальнобойным вооружением энергетика нашего государства зимой не выстоит в войне. Россия адаптирует свою тактику ударов по украинской энергетике, нацеливаясь на распределительные станции.

Несколько дней назад директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что второй блок Южноукраинской АЭС могут вскоре вывести на ремонт, и это приведет к ухудшению ситуации с отключениями света.

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