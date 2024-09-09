Сергей Нагорняк сообщил, что по состоянию на сегодня в украинской энергосистеме нет дефицита.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что он скептически относится к идее перевода линий электропередач под землю, поскольку в Украине нет на это ресурсов.

"Я в это не верю, потому что эта история является очень дорогостоящей. Во-вторых, она длительная во времени и до зимы мы точно этого сделать не сможем. И в Украине самое главное нет на это ресурсов. Поэтому основная наша защита - это противовоздушная оборона и укрытия, которые построены именно на подстанциях "Укрэнерго", которые должны сохранить трансформаторы большой мощности от дроновых атак и от ракетных осколочных атак", - сказал Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, сегодня в украинской энергосистеме нет дефицита. Свет отключали последние две недели из-за ремонтов на подстанциях "Укрэнерго", которые получили много поражений после обстрелов.

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8 сентября заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что одним из вариантов для обеспечения безопасности воздушных линий электропередач от российских обстрелов может быть перенос их под землю. По его словам, уже сейчас энергетики обустраивают первый и второй уровни физической защиты энергообъектов.

Ранее Центр противодействия дезинформации опубликовал два вероятных сценария ситуации со светом в Украине в зимний период. По оптимистическому прогнозу отключения электроэнергии будут длиться до 12 часов в сутки. В худшем случае света не будет по 20 часов в сутки.

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