В случае длительных отключений электроэнергии нужен генератор, который будет поддерживать критические системы дома.

Жителям многоквартирных домов стоит позаботиться об автономном питании насосной группы, которое обеспечит подачу тепла и воды зимой во время отключений электроэнергии. Как говорится в статье УНИАН, особенно это касается квартир выше 5-го этажа.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, все, что выше 5-го этажа: подача горячей и холодной воды, отопление - делается за счет электроэнергии.

"То есть насосы питаются электроэнергией. И без них дом остается без отопления, воды и, фактически, без систем жизнедеятельности. Поэтому, в первую очередь, нужно об этом позаботиться", - сказал он.

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Попенко отметил, что в случае длительных отключений электроэнергии нужен генератор, который будет поддерживать критические системы дома, одновременно заряжая аккумуляторы, которые могут работать в перерывах между работой генератора.

В свою очередь энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что жителям многоэтажек сначала нужно уделить внимание канализации, затем водоснабжению и после этого электрической и тепловой энергии.

"Если насос остановится в мороз -15 и ниже, то система водоснабжения и водоотведения вообще выйдет из строя. И просто нужно будет заменять всю систему", - рассказал эксперт.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, чтобы обеспечить автономное питание дома необходимо относительно небольшое количество электроэнергии, которое определяется индивидуально для каждого дома. При этом стоимость таких установок варьируется в зависимости от потребностей дома.

"Это зависит от финансовых возможностей жильцов дома и той суммы, которую они готовы потратить. Потому что технически можно поставить резервное оборудование, которое обеспечит питание на двое суток. И это не является чем-то исключительным или специальным", - сказал Харченко.

Олег Попенко добавил, что один генератор может стоить около 2 миллионов гривен. Поэтому, по его словам, если в доме тысяча квартир, то в каждой квартире нужно по 2 тысячи гривен скинуться отдельно только на генератор.

Отключение света в Украине - последние новости

12 сентября директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что второй блок Южноукраинской АЭС могут вскоре вывести на ремонт, что приведет к ухудшению ситуации с отключениями света.

Председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что основной вопрос относительно ситуации с отключением света зимой заключается в том, хватит ли Украине сгенерированной электроэнергии. Многое будет зависеть от погоды.

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