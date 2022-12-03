Украинские добывающие компании активно используют генераторы, отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний нашего государства.

В случае тотального блэкаута в Украине людей обеспечат газом - добывающие компании не прекратят свою работу.

Наша страна обеспечена природным газом в подземных газохранилищах, и добывающие компании продолжают добывать его и закачивать там, где это возможно, даже несмотря на очень сложную ситуацию в сфере безопасности, рассказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко в эфире телемарафона "Суспильного".

Эксперт подчеркнул, что в случае блэкаута газ в нашем государстве будет.

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"Если нет электричества, в частности, газ используется и для транспортировки газа. Поэтому в плане электричества - это негативно влияет на работу энергетического сектора. Но обычно энергетики быстро возобновляют энергоснабжение. И, в частности, и добывающие компании Украины активно используют генераторы, в частности, дизель-генераторы для того, чтобы продолжать добывать природный газ", - поделился Петренко.

Массированные удары России по Украине - что надо знать

С начала октября российские захватчики совершили семь массированных атак на украинские объекты энергетической инфраструктуры. Враги использовали против нашего государства ракеты и дроны.

Последняя вражеская атака была 23 ноября - оккупанты запустили более 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожили. Кроме того, было ликвидировано пять дронов.

Враг поразил ряд объектов энергетики, в стране был блэкаут, возникли проблемы с тепло- и водоснабжением. Позже ситуацию в украинской энергосистеме стабилизировали.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил, что новый массированный удар Украине грозит тогда, когда в нашем государстве температура снизится до около -10 градусов.

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