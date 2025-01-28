Сейчас планов увеличить добычу нефти для снижения цены нет.

После призыва президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть министры энергетики стран ОПЕК+ провели переговоры перед плановым саммитом стран-участниц картеля на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные заявления и собственные источники.

Саудовские СМИ официально сообщили, что в понедельник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман провел в Эр-Рияде переговоры со своими коллегами из Ирака и Ливии. Говорили об "усилении совместных усилий для поддержания стабильности глобальных энергетических рынков" и сотрудничестве для достижения взаимных интересов. По данным собственных источников Reuters, саудовский министр также провел тайную встречу с министром энергетики ОАЭ.

На 3 февраля запланировано заседание Совместного министерского мониторингового комитета, группы высших министров стран ОПЕК+, которые могут рекомендовать изменения в совместной политике нефтедобычи. Официально ОПЕК+ еще не отреагировала на призыв Трампа, но пять представителей группы конфиденциально заявили Reuters, что на встрече вряд ли будет скорректирован текущий план добычи.

Видео дня

Члены ОПЕК+ пока держат добычу на уровне 5,86 млн баррелей в день после серии сокращений с 2022 года. Согласно текущим планам они намерены начать увеличение добычи с апреля.

В пятницу на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим, комментируя призывы Трампа, отметил, что Саудовская Аравия и ОПЕК стремятся к долгосрочной стабильности на рынке нефти.

Трамп хочет снизить мировые цены на нефть

Как писал УНИАН, вскоре после своей инаугурации новый президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК и в частности Саудовскую Аравию снизить цену на нефть, чтобы заставить Россию свернуть агрессию в Украине. Он выразил удивление, что этого не сделали раньше.

Также Трамп пообещал снять максимум ограничений на добычу нефти в самих США, где для этого были установлены определенные экологические и административные барьеры.

Вас также могут заинтересовать новости: