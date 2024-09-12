Соглашение позволяет двум наиболее дружественным Кремлю странам ЕС обойти ограничения, введенные Украиной.

Спорное соглашение, которое позволит Венгрии и Словакии продолжать импортировать миллионы баррелей российской нефти, подтверждает, что многомесячный спор из-за украинских санкций никогда не был связан с энергетической безопасностью, заявила в четверг Европейская комиссия.

Как пишет Politico, сделка, которая заключена венгерским энергетическим гигантом MOL и одобренная Киевом, позволит Будапешту получить право собственности на российскую нефть, когда она пересекает границу.

То есть на нее не будет распространяться новый украинский запрет на поставки, осуществляемые московской компанией "Лукойл". Будапешт утверждал, что ограничения обернутся катастрофой для его экономики, несмотря на доступность топлива от альтернативных поставщиков.

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Накануне министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в резкой форме обрушился на Брюссель, похвалив венгерский обходной путь, который также гарантирует поступление российской нефти в его страну.

"Российская нефть будет продолжать поступать к нам, что является хорошей новостью для словацких автомобилистов и всей экономики", - заявил он.

Бланар поблагодарил Будапешт и подчеркнул, что "Европейская комиссия не помогла найти решение и не помогла народам Словакии и Венгрии".

Энергетическая зависимость Венгрии и Словакии от РФ

Венгрия и Словакия наиболее открыто выступают против санкций Европейского союза в отношении Москвы и углубляют свои энергетические связи с Россией, несмотря на войну. Как страны, не имеющие выхода к морю, они получили временное исключение из общеевропейского запрета на поставку российской нефти по трубопроводам, пока они якобы ищут альтернативы.

Однако в действительности Венгрия с 2021 года увеличила импорт нефти по украинскому трубопроводу на 50 %, а прибыль компании MOL достигла рекордного уровня, и она платит все больше налогов правительству Виктора Орбана. Аналитики из других стран - членов ЕС обвиняют Будапешт в том, что он фактически наживается на войне, покупая российскую нефть по дешевке.

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