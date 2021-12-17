Несмотря на критическую ситуацию в Украине, сложившуюся со снабжением и обеспечением углем энергетической отрасли, ООО "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ" продолжает работать в штатном режиме используя природный газ.

Работа на природном газе никак не повлияет на стоимость услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, которые получают потребители зоны обслуживания предприятия.

Также сообщаем, что для обеспечения ТЭЦ углем ООО "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ" ведутся переговоры с мировыми трейдерами по его поставкам. На сегодняшний день предприятие уже ожидает многотонные балкера Южно-Африканского угля.

ООО "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ" гарантирует выполнение своих обязательств по обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения в дома своих потребителей в течение всего отопительного периода 2021-2022 годов.

Автор: Иван Бойко