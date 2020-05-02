Ольга Буславец: временная остановка блоков АЭС - устоявшаяся практика

Буславец добавила, что специфика работы АЭС не позволяет использовать их для балансировки энергетической системы страны, потому что это крайне опасно и очень сложно технически.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец подчеркивает, что блоки атомных электростанций регулярно останавливают на некоторое время для ремонта и других мероприятий.

Об этом она сказала в интервью телеканалу «Интер».

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«В Украине работают 15 атомных блоков. Вообще зимой осуществляются ремонты 4-5 блоков, летом, когда уменьшается сезонное потребление, еще дополнительно выходят блоки атомных станций. И это обычно нормально, когда работают 8 или 10 блоков зимой. Это – устоявшаяся практика. Это – нормально. Потому что блоки нужно ремонтировать, перезагружать топливо и прочее», - пояснила и.о. министра.

Буславец добавила, что специфика работы АЭС не позволяет использовать их для балансировки энергетической системы страны, потому что это крайне опасно и очень сложно технически. А из-за значительного сокращения потребления электроэнергии, сейчас нужно, чтобы в системе были подключены генерации, которые позволяют ее балансировать.

Обычно систему балансируют за счет мощностей гидроэлектростанций. Но из-за нехватки осадков зимой и весной, в этом году генерация ГЭС существенно снизилась и не позволяет этого делать. Поэтому сейчас наиболее оптимальный вариант для балансирования системы – это ТЭС.

Учитывая это, «Энергоатом» поддержал остановки нескольких блоков АЭС для ремонта, что позволит обеспечить безопасность их эксплуатации.