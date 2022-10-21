С 20 октября на временно оккупированных территориях действует "военное положение", которое накануне ввели оккупанты.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия может начать мобилизацию сотрудников ЗАЭС.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Как говорится в сообщении, сотрудников Запорожской АЭС, которые подпишут контракт с Росатомом, могут мобилизовать в ряды вражеской армии.

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С 20 октября на временно оккупированных территориях действует "военное положение", которое накануне ввели оккупанты. В соответствии с ним в регионе планируют начать мобилизацию, которая предполагает то, что каждое предприятие должно выполнить план с мобилизованных.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожская АЭС с 4 марта находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар.

С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС один из энергоблоков Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

5 октября Путин издал "указ" о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

11 октября оккупанты похитили топ-менеджера ЗАЭС.

14 октября В МАГАТЭ заявили о приближении к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

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