Гросси также отметил, что не стоит исключать готовность России применить ядерное оружие.

В связи с ситуацией на ЗАЭС, которая оккупирована российскими захватчиками, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время вернуться в Украину для продолжения переговоров по созданию зоны безопасности на станции.

Об этом сообщает Reuters.

"Есть вероятность, что я вернусь в Украину и Россию, это собственно то, о чем мы принципиально договорились, на данный момент мы продолжаем консультации, направленные на установление зоны защиты. Я ищу новые пути продвижения вперед, и для этого в какой-то момент, вероятно, очень скоро мне придется вернуться ", - сказал он.

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Гросси также отметил, что не стоит исключать готовность России применить ядерное оружие.

"Я считаю, что возможность использования Россией ядерного оружия не является немедленной возможностью. Очевидно, что ничего нельзя исключать, я не нахожусь в механизме принятия решений в этой стране, но я считаю, что это будет крайняя мера", - сказал Гросси.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожская АЭС с 4 марта находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар.

С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС один из энергоблоков Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

5 октября Путин издал "указ" о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

11 октября оккупанты похитили топ-менеджера ЗАЭС.

14 октября В МАГАТЭ заявили о приближении к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

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