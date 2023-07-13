В МАГАТЭ заявляют, что два основных водоема для охлаждения реакторов ЗАЭС имеют стабильный уровень воды.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают мониторить ситуацию на Запорожской атомной электростанции, они заявляют, что на ЗАЭС планируют перевод 4-го реакторного блока с холодного останова в горячий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ по результатам могиторинга. Эксперты агентства до сих пор не подтверждают наличие взрывчатки, при этом отмечают, что крышу энергоблоков № 3 и 4 они до сих пор не обследовали.

"Станция отдельно готовится к переводу 4-го реакторного блока с холодного останова на горячий - после чего 5-й энергоблок, который сейчас находится в режиме горячего останова, будет переведен на холодный останов для проведения профилактических работ, которые возможны только при холодном останове. Другие блоки остаются в холодном режиме", - говорится в сообщении.

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В то же время агентство призывает ЗАЭС исследовать возможность установки наружного котла для выработки необходимого пара, чтобы перевести все энергоблоки в состояние холодного останова.

В МАГАТЭ заявляют, что два основных водоема для охлаждения реакторов Запорожской атомной станции имеют стабильный уровень воды, который снижается на 1-2 см за сутки из-за испарения и использования. В отчете утверждается, что на станции достаточно воды на несколько месяцев.

Ситуация на Запорожской АЭС

Россия оккупировала ЗАЭС, которая расположена в Энергодаре, в 2022 году. С тех пор станция стала объектом ядерного шантажа в руках оккупантов.

Украинская разведка летом 2023 года неоднократно предупреждала, что россияне заминировали станцию, поставив под угрозу ее безопасность. Кроме того, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС может упасть после того, как РФ подорвала Каховскую ГЭС.

5 июля появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы неустановленные предметы на крыше ЗАЭС. Позже украинская разведка обнародовала карту минирований на территории захваченной станции.

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