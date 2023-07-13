Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают мониторить ситуацию на Запорожской атомной электростанции, они заявляют, что на ЗАЭС планируют перевод 4-го реакторного блока с холодного останова в горячий.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ по результатам могиторинга. Эксперты агентства до сих пор не подтверждают наличие взрывчатки, при этом отмечают, что крышу энергоблоков № 3 и 4 они до сих пор не обследовали.
"Станция отдельно готовится к переводу 4-го реакторного блока с холодного останова на горячий - после чего 5-й энергоблок, который сейчас находится в режиме горячего останова, будет переведен на холодный останов для проведения профилактических работ, которые возможны только при холодном останове. Другие блоки остаются в холодном режиме", - говорится в сообщении.
В то же время агентство призывает ЗАЭС исследовать возможность установки наружного котла для выработки необходимого пара, чтобы перевести все энергоблоки в состояние холодного останова.
В МАГАТЭ заявляют, что два основных водоема для охлаждения реакторов Запорожской атомной станции имеют стабильный уровень воды, который снижается на 1-2 см за сутки из-за испарения и использования. В отчете утверждается, что на станции достаточно воды на несколько месяцев.
Ситуация на Запорожской АЭС
Россия оккупировала ЗАЭС, которая расположена в Энергодаре, в 2022 году. С тех пор станция стала объектом ядерного шантажа в руках оккупантов.
Украинская разведка летом 2023 года неоднократно предупреждала, что россияне заминировали станцию, поставив под угрозу ее безопасность. Кроме того, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС может упасть после того, как РФ подорвала Каховскую ГЭС.
5 июля появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы неустановленные предметы на крыше ЗАЭС. Позже украинская разведка обнародовала карту минирований на территории захваченной станции.