Лидер СДПГ заявил, что "Северный поток-2" является "важной инвестицией на время переходного периода" в Германии.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борйанс категорически высказался против прекращения строительства газопровода "Северный поток-2", которым планируется поставлять в ФРГ российский газ.

Об этом сообщает DW.

"Самой большой глупостью было бы построить руину трубопровода длиной более 1000 километров. Это было бы сигналом, что в будущих проектах нельзя полагаться на долгосрочное планирование", - заявил Вальтер-Борйанс в интервью газете Passauer Neue Zeitung, опубликованном в субботу, 22 мая .

Он отметил, что Германия переживает сейчас масштабные индустриальные преобразования, и напомнил, что страна остановила АЭС и отказывается от угля, поэтому для переходной стадии к альтернативной энергетике ей нужен газ.

"Мы не хотим атомной энергии и планируем еще и отказаться от угля. Но тогда мы не можем отобрать у себя еще и газ на переходной стадии", - считает лидер СДПГ.

"Северный поток-2" является "важной инвестицией на время переходного периода", подчеркнул Вальтер-Борйанс.

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Санкции США против "Северного потока-2"

Ранее стало известно, что США не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя. В частности, в докладе Госдепартамента США сообщается о снятии санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством "Северного потока-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником президента РФ Владимира Путина.

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Несмотря на это, Госдепартамент США объявил о введении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые привлечены к прокладке "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига "отвечает национальным интересам США".

Северный поток-2: Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

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Автор: Денис Прядко