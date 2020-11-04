НАК «Нафтогаз Украины» нарушает законодательство о защите экономической конкуренции, сообщает в своем заявлении в Антимонопольный комитет Украины поставщик природного газа-ООО «Винницагаз Сбыт».

Заявление компании и других 15 поставщиков природного газа находится в распоряжении УНИАН.

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«Нафтогаз группа, занимая монопольное положение на оптовом и розничном рынках природного газа, злоупотребляет таким положением, с целью укрепить свою позицию на этих рынках, чем приводит к ограничению конкуренции и к ущемлению интересов других поставщиков природного газа, что было бы невозможным в условиях свободного доступа других поставщиков к ресурсу внутренней добычи», - говорится в тексте заявления.

Поставщики обращают внимание АМКУ, что согласно отчетам о результатах деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) и НАК «Нафтогаз», рыночная доля Группы Нафтогаз на оптовом и розничном рынках природного газа составляла в 2019 году 60%, а в первом полугодии 2020 года – 55%.

Согласно положениям статьи 12 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» монопольным (доминирующим) считается положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товара превышает 35%. Таким образом, поставщики отмечают, что Группа Нафтогаз в 2019 - 2020 годах занимала монопольное положение на оптовом и розничном рынках природного газа Украины.

Заявители отмечают, что НАК «Нафтогаз», имея статус и лицензию поставщика природного газа, устанавливает такие цены конечной реализации природного газа бытовым потребителям, которые невозможно было бы установить при условии закупки природного газа на общих рыночных условиях.

"У НАК" Нафтогаз», как материнской компании и фактически как у владельца 70% ресурса, добываемого государственными добывающими компаниями, и одновременно как у поставщика природного газа имеется рыночная власть на розничном рынке природного газа за счет существенных объемов такого ресурса", - говорится в заявлении в АМКУ.

«Судя по содержанию формул определения цены, которая предложена компанией Нефтегаз Трейдинг в проектах договоров, усматривается, что другим поставщикам предлагается к реализации исключительно импортируемый природный газ, поскольку формула никак не учитывает поступления природного газа украинского происхождения от «Укргаздобыча» или НАК «Нафтогаз», - говорится в заявлении компаний.

Очевидно, что целью такой откровенной антиконкурентного поведения со стороны Группы Нефтегаз - концентрация у себя всех бытовых потребителей природного газа, ведь другие поставщики, из-за отсутствия прямого доступа к ресурсу государственных добывающих компаний не могут конкурировать с ценовыми предложениями Группы Нефтегаз, отмечают в компаниях.

В компаниях уверены, что поведение Группы Нафтогаз не способствует развитию рынка природного газа, ограничивает развитие конкуренции на нем и приводит к манипулятивному ценообразованию на природный газ (демпинга). По этим причинам они просят АМКУ принять в отношении группы Нафтогаз предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции мер и наложить предусмотренные законодательством санкции.

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Автор: УНИАН