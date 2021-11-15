Потребитель будет и дальше ежемесячно передавать показания счетчика в кубических метрах.

С 1 мая 2022 года в платежках украинцев за газ кубометры использованного газа заменят энергетическими единицами – киловатт-часами.

Об этом говорится в материале УНИАН.

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Нужно ли менять счетчики:

В Министерстве энергетики Украины подчеркивают, что для перехода на новую систему гражданам не нужно менять действующие газовые счетчики на более дорогостоящие.

Как подавать показания:

Потребитель будет и дальше ежемесячно передавать показания счетчика в кубических метрах в личном кабинете своей газораспределительной компании.

Ответственными за перевод потребленного газа в энергетические единицы будут операторы газораспределительных сетей.

Далее переведенные в киловатт-часы объемы энергии (так же как это происходит сейчас с кубометрами газа) передаются поставщику газа, который сформирует исходя из этого платежку для потребителя.

Цена в квитанции будет выставлена за энергетическую единицу.

"На наш взгляд, это справедливый подход, поскольку газ отличается по количеству выделяемой энергии при сгорании, это зависит от месторождения, на котором газ добыли", - сказал Немчинов.

Разница калорийности газа в разных регионах может достигать до 4 процентов, так что месячные платежки за газ внутри страны будут отличаться.

Как будет производиться расчет энергии:

В "Региональной газовой компании" рассказали УНИАН, что количество потребленной энергии в киловатт-часах, гига-калориях и Джоулях в квитанциях указывается с 2016 года.

Расчет потребленной энергии будет производиться по формуле на основании характеристик поставленного газа на каждом отдельном маршруте, по которому он подается.

"На сайте каждого облгаза - есть такой раздел, в котором публикуются физико-химические показатели каждый месяц. Каждый потребитель может видеть показатели транспортируемого газа в квитанции или на сайте уже пять лет", - пояснили в компании.

При этом, в "Региональной газовой компании" сообщили, что посчитать сколько стоит, например, 100 кубометров потребленного газа при переводе на киловатт-часы можно самостоятельно.

Необходимо посмотреть в платежку на графу "Средневзвешенная высшая теплота сгорания", например, показатель равен 10,77, тогда количество потребленной энергии за 100 кубов равно 1077 киловатт-часов.

Чтобы посчитать стоимость киловатт-часов необходимо применить формулу: цена газа (7,99 гривень за кубометр) плюс тариф на распределение (средний по стране 1,1 гривень за кубометр) и все это разделить на коэффициент теплоты сгорания – то есть 10,77. В этом примере мы получили 0,84 гривны за киловатт-час с транспортировкой.

Итого получается, что 1077 киловатт-часов (100 кубометров) газа будут стоить 904 гривны.

Цена на газ:

Средняя цена импортного природного газа в Украине в октябре 2021 года, по сравнению с сентябрем выросла на 26% и составила 685,67 долл., или 18 тысяч грн за тысячу кубометров.

При этом для бытовых потребителей действовала годовая предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз Украины" предлагает контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

С 1 октября для украинцев, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, тариф составлял 1,44 грн за кВт-ч. По данным Министерства энергетики, таких потребителей в нашей стране большинство – 80%.

В то же время для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, цена оставалась неизменной – 1,68 грн за кВт-ч за все потребленное электричество.

12 ноября 2021 года Кабмин обнародовал цены на газ и электроэнергию на отопительный сезон 2021-2022.

Автор: Анна Бредихина