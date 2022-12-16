Сейчас все службы работают в оперативном режиме, происходит восстановление повреждений и оказывается необходимая помощь.

Ракетный удар по Запорожью сегодня был одним из самых массированных, жертв в результате прилетов нет.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух в эфире информационного телемарафона.

"По Запорожью и области огромное количество ракет сегодня прилетело, массированный такой удар, наверное, один из самых массированных. По предварительной информации, главное, что все живы и невредимы. А то, что прилетело, направлялось исключительно по объектам гражданской инфраструктуры", - сказал глава ОВА.

По его словам, все службы работают в оперативном режиме, происходит восстановление повреждений и оказывается необходимая помощь.

Ракетные удары 16 декабря: ситуация в Запорожье

Как сообщал УНИАН, с утра 16 декабря началась масштабная российская ракетная атака по Украине.

В Запорожской области зафиксировано 15 "прилетов" российских ракет.

По информации спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, по состоянию на 11 утра известно о пролете над Украиной уже более 60 ракет. О работе ПВО будет сообщено позже.

Вследствие попаданий по энергообъектам в нескольких областях по всей Украине вводятся аварийные отключения света.

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