Украинское общество всколыхнула новость о дефолте государственной компании-монополиста "Нафтогаз Украины". Это означает, что компания, от которой зависит снабжение газом 12,5 миллионов домохозяйств, всех теплогенерирующих предприятий и бизнеса страны - банкрот.

"Нафтогаз" не смог вовремя оплатить инвесторам 350 миллионов долларов долгов и проценты по еврооблигациям, потому что Кабмин не согласовал эти выплаты, не объяснив причин. Инвесторы в свою очередь отказали в реструктуризации долгов компании, потому что для них это стало абсолютной неожиданностью, о которой обычно предупреждают заранее.

А значит, теперь крупнейшая газовая компания Украины отрезана от доступа к кредитам и сотрудничества с международными финансовыми институтами. Хотя, государственный холдинг, как работал, так и работает, и продолжит выполнять функции по поставке и добыче газа.

Но дефолт - это достаточно тревожный сигнал, несмотря на то, что Украине нужно подготовиться к самому сложному в своей истории отопительному сезону и закупить газ, цена которого уже превысила два доллара за кубический метр, что является абсолютным рекордом.

Сейчас в украинских газовых хранилищах около одиннадцати миллиардов кубометров газа. Премьер поручил к зиме наполнить ПХГ до девятнадцати миллиардов. Учитывая собственную добычу, закупить нужно более пяти миллиардов кубометров, что обойдется, даже по оптимистическим прогнозам, где-то в восемь миллиардов долларов.

...теперь крупнейшая газовая компания Украины отрезана от доступа к кредитам и сотрудничества с международными финансовыми институтами

Суммы просто фантастические для страны, в которой пошел шестой месяц кровавой войны, а у государственного бюджета значительные проблемы из-за падения экономики.

Для того, чтобы подготовиться к самой сложной зиме в истории страны, премьер-министр Денис Шмыгаль уже обратился к правительству США насчет предоставления Украине "газового лендлиза".

Кстати, США уже стали крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу для того, чтобы Евросоюз успел к зиме закачать в свои хранилища достаточное количество газа, несмотря на блокировки трубопроводных поставок со стороны России.

Россияне, цинично нарушая условия подписанных с европейцами соглашений о поставках газа, из шкуры лезут, чтобы не дать наполнить газовые хранилища до наступления холодов.

К концу октября запасы голубого топлива в странах ЕС должны достигать 85 процентов от максимальных, а сейчас есть только 65 процентов. Европейцы очень напуганы и в первую очередь думают о том, как увеличить запасы газа для себя.

То есть не стоит надеяться на то, что американский газ дойдет до Украины, европейцы будут предоставлять его нам по остаточному принципу.

Но, в отличие от Европы у Украины есть газ собственной добычи и есть вероятность, что при существенном сокращении потребления, что и так произошло из-за войны, наша страна пройдет зиму, рассчитывая только на собственные ресурсы.

Однозначно этой зимой в домах украинцев будет холоднее - не выше 18 градусов, что, кстати, привычная для европейцев температура.

Россияне, цинично нарушая условия подписанных с европейцами соглашений о поставках газа, из шкуры лезут, чтобы не дать наполнить газовые хранилища до наступления холодов

В зарубежных фильмах о Рождестве можно часто увидеть, что семьи лакомятся праздничным ужином и украшают елку в вязаных свитерах и теплых носках. В то время, когда некоторые украинские семьи в предпраздничной беготне наоборот, даже окна и двери балконов открывают от жары.

К слову, уже сейчас нужно загружать работой армию наших бабушек и женщин, которые будут вязать носки и шарфы, потому что греть будет не только вязка, а и добавленная любовь.

Кроме того, для сбережения энергоресурсов, серьезной модернизации нуждается устаревшее жилье. Эконом-вариант - это хотя бы позаклеивать окна. А у кого есть возможность, должны провести капитальные работы по утеплению. В частных домах, которых в Украине большинство, людям стоит задуматься об отказе от газового котла на пользу твердотопливного. Это удовольствие не из дешевых, но учитывая устойчивую тенденцию удорожания газа, быстро окупится.

Возможно, муниципальным властям полупустых городов также надо подумать об отказе от централизованного отопления. Кого они будут греть, когда люди массово выехали в более безопасные места?

...для сбережения энергоресурсов, серьезной модернизации нуждается устаревшее жилье. Эконом-вариант - это хотя бы позаклеивать окна

Также вместе с общеевропейским трендом отказа от кровавого российского газа, появился новый - электрификация экономики. Здесь у нашей страны есть козырь в рукаве - атомные электростанции.

Использование в полной мере нашего экспортного потенциала электроэнергии - более 1,5 гигаватт - позволит европейским государствам заместить 5-6 млрд кубометров российского газа. А украинцев это будет подталкивать к покупке дополнительного электрообогревателя.

В ситуации с дефолтом "Нафтогаза" очевидно, что менеджменту компании и правительству нужно научиться работать слаженно, чтобы не подрывать доверие международных кредиторов и не сеять без нужды панику.

Украинцы еще имеют время подготовиться к холодам, но начинать нужно уже сейчас.