Поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала проект постановления, регулирующий годовой контракт на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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Таким образом, в проекте постановления, который Нацкомиссия планирует окончательно утвердить 7 апреля, говорится, что все газопоставляющие компании обязаны до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Согласно проекту документа, все бытовые потребители газа по умолчанию будут переведены на годовой контракт с 1 мая. Также газовым компания не запрещено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

Регулятор намерен позволить газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решения о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.

На сайте НКРЭКУ сказано, что окончательное утверждение изменений в Правила поставки природного газа и Типового договора поставки природного газа бытовым потребителям состоится 7 апреля. До этого времени положения проекта постановления могут быть изменены.

Что этому предшествовало

В конце января правительство установило предельную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр, действие которой завершилось 31 марта 2021 года.

Газопоставляющие компании после завершения в конце марта действия правительственного ограничения цены газа, предложили населению в апреле покупать голубое топливо по тарифу от 6,75 до 8,85 грн за кубометр.

Для предотвращения ценовых скачков на газ, правительство предложило обязать поставщиков газа с 1 мая перевести всех бытовых потребителей на годовой контракт.

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Автор: Анна Бредихина