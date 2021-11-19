Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не замечает нарушений требований нормативных актов в деятельности ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

Такое заявление в эфире ток-шоу Energy Freedom сделал руководитель направления диспетчеризации ООО "ЙЕ Энергия", что входит в состав Ассоциации поставщиков энергоресурсов, Владимир Гноевой.

По его словам, в актах НКРЭКУ, которые появились по результатам плановой и внеплановой проверок ОГТСУ, был зафиксирован целый ряд нарушений требований нормативных актов, но ни одно из них не фигурировало в выводах регулятора.

"Выводы регулятора вызывают у меня определенный когнитивный диссонанс: регулятор почему-то не заметил в действиях оператора ГТС никаких нарушений. Тем не менее, информации, которая содержится в актах, более чем достаточно, чтобы установить, что оператор игнорировал действующие нормативные требования", - отметил эксперт.

Ссылаясь на акты проверок, представитель "ЙЕ Энергия", рассказал, что ОГТСУ не совершал балансирующие действия в порядке, определенном Кодексом ГТС, как и не совершал операций купли-продажи природного газа для ежесуточной балансировки.

"ОГТС и регулятор дискредитировали саму идею суточной балансировки", - резюмировал эксперт.

Эксперт напомнил, что ОГТСУ фигурирует в ряде судебных исков, связанных именно с обжалованием механизма балансировки.

Напомним, в течение 2020-2021 гг. суды разных инстанций рассматривали судебные иски ряда участников рынка газа относительно неправомерного взыскания средств ОГТСУ за суточные небалансы за январь 2020 года. В июне 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы ОГТСУ и отменил решения предыдущих инстанций по двум истцам - ООО "Энерджи Трейд Групп" и ООО "Евроэнерготрейд" - и передал дела в Хозяйственный суд города Киева на новое рассмотрение.

Автор: Иван Бойко