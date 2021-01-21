Правительство было осведомлено о рисках, связанных с открытием рынка газа, и имело достаточно времени для принятия решений, которые позволили бы избежать кризисной ситуации в разгар отопительного сезона.

Государственное регулирование цены на природный газ для населения может быть продлено более, чем на два месяца.

Об этом заявил генеральный директор ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский в ходе ток-шоу "Energy Freedom с Андреем Куликовым".

"Если говорить о постановлении Кабинета министров, то для меня это определенный ужас, потому что оно ломает даже то положительное, что уже было достигнуто на рынке. Более того, нет никакой уверенности, что на этом все закончится, в марте этого года", - сказал он.

Униговский отметил, что правительство было осведомлено о рисках, связанных с открытием рынка газа, и имело достаточно времени для принятия решений, которые позволили бы избежать кризисной ситуации в разгар отопительного сезона.

"Еще в июне рабочая группа Экспертного совета при Минэнерго по вопросам функционирования рынка природного газа акцентировала внимание на тех рисках, которые будут зимой. Начиная с сентября мы давали прогнозы об увеличении цены газа на европейских хабах, в частности, на TTF", - добавил он.

По словам эксперта, первоначальная идея защиты потребителей от резкого скачка цен на газ и роста цифр в платежках этой зимой частично имела рыночный характер. Она заключалась в подписании прямых договоров между "Укргазвыдобуванням" и поставщиками, что позволило бы значительно уменьшить стоимость ресурса для бытовых потребителей, поясняет Леонид Униговский.

"Мы предлагали немного поменять саму идеологию ПСО и не отменять поставки по специальным обязательствам, а сделать так, как рекомендовал Секретариат Энергетического Сообщества. На наш взгляд, это была бы гибкая система – прозрачная продажа украинского газа на бирже. Это можно было сделать или путем продления ПСО, или принятия отдельного закона", - отметил Униговский.

Он указал на необходимость внедрения в Украине Gas Release Programme - совокупности мер, предпринимаемых практически всеми странами, отрывающими рынок газа. Данная программа предусматривают обязательную продажу определенной части отечественного газа на бирже.

"Если мы говорим о рынке 2021 года, этим нужно заниматься уже сейчас - готовить такую программу и последовательно ее внедрять. К повторному открытию рынка нужно готовиться – и это должны быть не просто декларации. Это должны быть четкие регламентные действия, которые были бы понятны всем субъектам рынка", - резюмировал Униговский.

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Автор: УНИАН