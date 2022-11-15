Энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над восстановлением сетей.

Вследствие ударов российских оккупантов по Харьковщине область полностью обесточена. Людям придется оставаться без света по меньшей мере до утра.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, российские оккупанты нанесли по Харькову два удара ракетами типа С300 и четыре удара по Чугуевскому району области.

По его словам, энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над восстановлением сетей. Кроме того, в усиленном режиме работают аварийные службы, поскольку есть случаи остановки лифтов, внутри которых находились люди.

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"В населенных пунктах области энергоснабжение фактически отсутствует. Соответственно, есть перебои с водо- и теплоснабжением. Сложно делать прогнозы, но наиболее вероятно, что людям придется оставаться без света, как минимум, до утра. Но работаем, чтобы как можно быстрее подать электричество", – подчеркнул Синегубов.

Ракетный удар по Украине: ситуация с электроэнергией

Во вторник, 15 ноября 2022 года, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по регионам Украины. В основном, били по объектам критической инфрастуруктуры.

В НЭК "Укрэнерго" отметили, что наиболее сложная ситуация наблюдается в северных и центральных областях. Там ввели в полном объеме аварийные отключения всех категорий потребителей, а в Киеве ввели специальные графики аварийных отключений.

Кроме того, в связи с массированным ракетным обстрелом обесточено 90% Тернопольской области. Там, как и в других регионах, введены аварийные отключения света.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Он добавил, что эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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