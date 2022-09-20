Известно, что в результате начавшегося в декабре нефтяного эмбарго доходы России от экспорта нефти уже в феврале 2023 года сократятся на 75%.

После введения эмбарго ЕС на импорт нефти из России необходимо будет заменить дополнительно 1,4 млн баррелей российской нефти. Но при этом около 300 тысяч баррелей в сутки потенциально поступают из США и 400 тысяч баррелей в сутки из Казахстана.

Об этом заявило МЭА, пишет Reuters.

Так же сообщается, что крупнейшее в Норвегии нефтяное месторождение Йохан Свердруп, производящее среднетяжелую нефть, аналогичную российскому месторождению Urals, также планирует увеличить добычу в четвертом квартале, потенциально на 220 тысяч баррелей в сутки.

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Как заявили в МЭА, для полного удовлетворения спроса ЕС потребуется импорт из других регионов, таких как Ближний Восток и Латинская Америка.

"Часть российской нефти продолжит поступать в ЕС по трубопроводам, поскольку запрет не распространяется на некоторые нефтеперерабатывающие заводы, не имеющие выхода к морю. Германия, Нидерланды и Польша были крупнейшими импортерами российской нефти в Европе в прошлом году, но все три страны имеют возможность доставлять сырую нефть морским путем. Но страны Восточной Европы, не имеющие выхода к морю, такие как Словакия или Венгрия, имеют мало альтернатив трубопроводным поставкам из РФ", - отметили в ведомстве.

Отметим, что зависимость ЕС от России также поддерживается такими компаниями, как "Роснефть" и "Лукойл", контролирующими некоторые из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов блока.

Напомним, правительство Германии 16 сентября взяло под контроль принадлежащий "Роснефти" нефтеперерабатывающий завод Schwedt, который обеспечивает около 90% потребностей Берлина в топливе.

В тот же день итальянское правительство заявило, что надеется, что "Лукойл" найдет покупателя для своего нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии, на долю которого приходится пятая часть нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Европейский Союз утвердил шестой пакет санкций против России, который, среди прочего, включает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев и отключения от SWIFT "Сбербанка", "Россельхозбанка", "Московского кредитного банка" и "Белорусского банка реконструкции и развития".

2 сентября министры финансов стран "Группы семи" договорились ввести ценовой лимит на российскую нефть, а также ограничить услуги по ее перевозке.

По данным издания Financial Times, министры финансов стран G7 договорились, что ограничение цен на нефть из РФ начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля – для нефтепродуктов.

Как заявили в ОП Украины, в результате начавшегося в декабре нефтяного эмбарго доходы России от экспорта нефти уже в феврале 2023 года сократятся на 75%.

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