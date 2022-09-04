Денег на войну у РФ будет гораздо меньше, поясняют в ОП.

В результате начавшегося в декабре нефтяного эмбарго доходы России от экспорта нефти уже в феврале 2023 года сократятся на 75%.

Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя важность решения G7 об ограничении цены на российскую нефть.

Ермак подчеркнул, что нефть и нефтепродукты - важнейший источник наполнения российского бюджета (30-40 %).

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"Начало ценового ограничения в декабре сократит на 50%, а в феврале - на 75% доходы от экспорта нефти. В результате нефтяного эмбарго, которое начнет действовать в декабре, 15% потери экспортной выручки Россией в третьем квартале в сравнению с первым уже в феврале превратятся в 75% потерь. Это значит, что денег на войну у РФ будет гораздо меньше", - пояснил Ермак.

По его словам, это важно, потому что в 2023 году РФ планирует увеличить штатную численность армии на 137 тыс. для продолжения агрессии.

"Поэтому нужно максимально убить их экономику. Чтобы переломить хребет России", - отметил Ермак.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Европейский Союз утвердил шестой пакет санкций против России, который, среди прочего, включает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев и отключения от SWIFT "Сбербанка", "Россельхозбанка", "Московского кредитного банка" и "Белорусского банка реконструкции и развития".

2 сентября министры финансов стран "Группы семи" договорились ввести ценовой лимит на российскую нефть, а также ограничить услуги по ее перевозке.

По данным издания Financial Times, министры финансов стран G7 договорились, что ограничение цен на нефть из РФ начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля – для нефтепродуктов.