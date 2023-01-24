Трейдеры обеспокоены санкциями против России, которые могут сократить предложение.

Мировые цены на нефть во вторник, 24 февраля, подскочили до максимума с начала декабря. На стоимость "черного золота" повлияло возможное восстановление спроса на топливо со стороны Китая.

По информации издания Reuters, нефть марки Brent подскочила до отметки до 89,09 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с 1 декабря. При этом нефть марки WTI торговалась на уровне 82,64 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с 5 декабря.

Аналитики отмечают, что сырая нефть, продукты нефтепереработки, СПГ и соевые бобы поднимутся в цене от попутного спроса со стороны Китая. Пекин больше не сдерживается антиковидными мерами. В то же время трейдеры обеспокоены санкциями против России, которые могут сократить предложение.

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Кроме того, доллар, колеблющийся вокруг многомесячного минимума, поддерживает цены на нефть. Слабый доллар делает товары дешевле в отношении других валют.

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5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции Евросоюза против России. Данное решение предусматривалол установление масмальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Данное решение приняли 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, которые пытаются обойти нефтяное эмбарго.

С 5 февраля 2023 года должен вступить в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

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