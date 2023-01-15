Китай, являясь крупнейшим импортером нефти в мире, продолжает покупать российское сырье, несмотря на усиление западных санкций.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и санкций, принятых против агрессора, по меньшей мере, четыре супертанкера китайских компаний были привлечены для вывоза российской нефти.

Как сообщает Reuters, танкеры были представлены для вывоза нефти в Китай в декабре 2022 - январе 2023 года, несмотря на то, что страны G7 запретили предоставление судовых и страховых услуг на поставку российской нефти в Азию.

Как говорится в материале, Китай, являясь крупнейшим импортером нефти в мире, продолжает покупать российское сырье, несмотря на усиление западных санкций, которые Пекин назвал незаконными и односторонними.

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Война в Украине и ситуация с нефтью:

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

26 декабря 2022 года страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

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