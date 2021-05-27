Анализируя проблему, Андрей Гмырин обращается к опыту развитых экономик.

Постановление Кабмина, которое устанавливает верхнюю границу торговой надбавки на бензин и дизтопливо для АЗС, вызвало резонанс среди участников рынка. В правительстве объясняют свое решение борьбой с необоснованным повышением розничных цен. Зато бизнес называет подобный шаг посягательством на рыночные принципы.

По мнению доцента Университета государственной фискальной службы Украины, кандидата юридических наук Андрея Гмырина, решение правительства является приемлемым, но оно не решает системных проблем с теневыми схемами на рынке топлива. Мнение по этому поводу он изложил в своем новом блоге на портале Экономическая правда.

Андрей Гмырин напоминает, что постановление Кабмина от 14 мая вносит изменения в другое постановление - №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно этим изменениям на период действия карантина максимальная наценка на бензин не должна превышать 5 грн/л, а на дизтопливо - 7 грн/л. Документ определяет алгоритм расчета средней стоимости этих продуктов. С учетом наценок она не должна быть выше 27,89 грн/л (дизтопливо) и 30,22 грн/л (бензин).

Ранее, 29 марта 2021 года, Кабмин принял постановление № 450, которое отнесло бензин марок А-92 и А-95, а также дизтопливо к категории социально значимых товаров. Кроме того, правительство ввело декларирование роста розничных цен на такого рода товары на 1% и более. В правительстве уверены, что оба решения помогут обуздать аппетиты сетей АЗС и не позволят им зарабатывать сверхприбыли в период пандемии.

Что ж, аргумент вполне справедливый, отмечает эксперт. Правда, участники рынка считают, что решение власти приведет к деградации нефтеперерабатывающей отрасли, закрытию АЗС и снижению доходов бюджета, усилит позиции теневого сектора.

Анализируя проблему, Андрей Гмырин обращается к опыту развитых экономик. По его словам, практически в каждой европейской стране есть институты регулирования цен. Они действуют на основании антимонопольного законодательства. Например, в Швеции такой закон дает государству право замораживать цены в случае войны или опасности ее возникновения или в случае угрозы значительного общего повышения цен. Похожие механизмы работают в Австрии, где государственным регулированием охвачено примерно 10% цен на товары и где действует система «социального партнерства» между бизнесом и государством.

«Следовательно, говорить, что в нашем случае государство посягает на святая святых рыночной экономики, я бы не стал. К тому же не секрет, что именно в топливном секторе Украины годами работают схемы минимизации налогов и различные скрутки. Стоит лишь поинтересоваться ценами на бензин и дизтопливо на разных сетях АЗС. «Разлет» цен здесь может достигать 5 грн», - пишет ученый.

Он объясняет: 80% топлива, которое продается на отечественных автозаправках, импортируется из-за пределов Украины, оно имеет примерно одинаковую закупочную цену и расходы на логистику, поэтому вычислить торговую наценку на него государству несложно. Другое дело, когда речь идет о розничной продаже топлива, произведенного из украинской нефти. Именно здесь, уверен Андрей Гмырин, существует больше всего схем для теневого заработка. Например, бензин сомнительного качества могут изготавливать на полулегальных мини-заводах из неучтенной нефти, добываемой из скважин Черниговской, Сумской и Полтавской областей. Таких предприятий в Украине около 30.

Также, по словам эксперта, существует еще один способ тенизации топливного бизнеса. Это продажа документов на горючее, который позволяет компаниям реализовывать за наличные неучтенный бензин или дизтопливо. Товар продается автолюбителям в розницу, а оформляют, как ранее проданную промышленному потребителю оптовую партию. Если заправка продает документы на топливо конвертационному центру, она зарабатывает 7% от стоимости партии. А если в составе бизнеса нефтетрейдера есть еще и бизнес по продаже вырученной на АЗС наличности, то рентабельность схемы достигает 12%, отмечает автор.

Андрей Гмырин уверен, что государство должно отслеживать уровень наценок на бензин и дизтопливо и разоблачать подобные схемы. А также бороться с необоснованно завышенными наценками на розничное топливо. В то же время должны быть и предохранители от государственного произвола, пишет ученый. То есть, ограничения по наценкам следует вводить на строго определенный срок, в соответствии с определенной законом ситуацией и на исчерпывающий перечень товаров. Но главное, по мнению автора блога, в Украине нужно создать равные условия труда для всех участников рынка, наконец ввести структурные реформы в системе налогообложения и начать реальную борьбу с коррупцией в государственных органах.

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Автор: Григорий Бондарь