НАПК взялось за и.о. министра энергетики Буславец: проверит конфликт интересов

28 мая народный депутат Гео Лерос обратился в НАПК с заявлением относительно потенциального конфликта интересов в Буславец.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после заявления народного депутата от фракции «Слуга Народа» Гео Лероса начало мониторинг за соблюдением исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславець антикоррупционного законодательства.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В агентстве признают, что 28 мая Гео Лерос обратился в НАПК с заявлением относительно потенциального конфликта интересов в Буславец.

«Депутат утверждает, что у чиновницы возник конфликт интересов во время предоставления отдельного поручения Директората развития ядерной энергетики и атомной промышленности министерства и ГП «НАЭК «Энергоатом», — информируют в НАПК.

Это заявление у депутата приняли и уже начали мониторинг за соблюдением Буславец законодательства по вопросам предотвращения конфликта интересов.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос 28 мая подал заявление в НАПК, связанное с частным интересом и.о. министра энергетики Ольги Буславец в госпредприятии НАЭК Энергоатом. По его словам, Буславец должна быть внесена в реестр коррупционеров за нарушение антикоррупционного законодательства. "Министр действовала в состоянии реального конфликта интересов, когда 8 мая напрямую дала “окреме доручення” подразделению Энергоатома, для того, чтоб сохранить выведенное ранее подразделение, в котором работает её сын", - написал он в Facebook.

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