При этом 13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон без критических долгов у производителей тепла.

Старт отопительного сезона находится под угрозой в 24 населенных пунктах Украины из-за критических долгов производителей тепла.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"За неделю еще 10 предприятий ТКЭ успели подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38. Тринадцать областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон - в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предприятия теплокоммунэнерго в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.

Главные должники за газ в Украине

По информации пресс-службы, кроме столицы, должники также остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

"Нафтогаз" призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство - местные органы самоуправления, решить проблему и защитить жителей", - отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что возобновить поставки газа для соответствующих предприятий без решения проблемы критических долгов нет юридической возможности, это запрещено украинским законодательством. Для этого должны быть выполнены необходимые условия.

К таким условиям относится подписание договора с "Нафтогазом" в соответствии с законодательством, а также выполнение одного из следующих условий: соблюдение уровня расчетов не ниже 90% или заключение договора о реструктуризации задолженности, или согласование с "Нафтогазом" и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности.

Что этому предшествовало

По состоянию на начало октября долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) за газ перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" составляет 43,5 миллиарда гривень.

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Автор: Анна Бредихина