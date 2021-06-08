Спецразрешения предоставлены без проведения аукционов сроком на 30 лет.

Государственная служба геологии и недр выдала национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» четыре специальных разрешения на разработку углеводородного участка «Дельфин» на шельфе Черного моря.

Соответствующий приказ №412 от 31 мая опубликован на сайте Госгеонедр.

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Отмечается, что спецразрешения предоставлены без проведения аукционов сроком на 30 лет для проведения геологоразведочных работ и добычи газа на площадях "Дельфин-2", "Дельфин-5", "Дельфин-6" и "Дельфин-9".

Спецразрешение позволит «Нафтогазу» проводить геологическое изучение нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленную разработку месторождений, с последующей добычей нефти и газа.

Разработка месторождений

В ноябре 2020 года Кабинет министров Украины предоставил НАК «Нафтогаз Украины» разрешение на опытно-промышленную разработку газоносных недр на шельфе Черного моря сроком на 30 лет.

14 января 2021 года "Нафтогаз" запустил первое месторождение газа плотных пород.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Автор: Анна Бредихина