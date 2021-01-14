Он отметил, что добыча газа плотных пород и освоение Юзовской газоносной площади - это одни из ключевых проектов стратегии развития ресурсной базы "Нафтогаза".

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" запустила в работу первое месторождение газа плотных пород.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Сегодня начали подачу в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения, которое находится "внутри" большой, недавно приобретенной нами Юзовской площади", - отметил он.

По словам Коболева, для реализации этого специалисты компании запустили новую установку подготовки газа, 26 километров газопровода и подключили три скважины.

"Их особенность в том, что они пробурены в так называемые плотные коллекторы. То есть, в породы с низкой проницаемостью, из которых добывать газ намного сложнее. Но возможно, если применять современные технологии", - написал глава НАК.

Он отметил, что добыча газа плотных пород и освоение Юзовской газоносной площади - это одни из ключевых проектов стратегии развития ресурсной базы "Нафтогаза", разработанной в прошлом году.

Что этому предшествовало

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в декабре приобрела более 50% в уставном капитале компании "Надра Юзовская".

В "Нафтогазе" заявили, что готовы в кратчайшие сроки возобновить разведочные работы на Юзовской газовой площади.

Справка УНИАН

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Автор: Анна Бредихина