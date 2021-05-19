Контракты заключены с предприятиями, в частности, из Киева и Харькова.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» уже заключила коммерческие контракты на поставки газа с 12 крупными предприятиями теплокоммунэнерго, в частности, из Киева и Харькова.

Об этом сообщил директор пресс-службы «Нафтогаза» Максим Белявский в Facebook.

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«Соглашения о коммерческих закупках газа у «Газоснабжающей компании «Нафтогаз Трейдинг» заключили уже 12 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова», - написал Белявский.

Он отметил, что для малых и средних потребителей, в том числе ОСМД, «Нафтогаз» разработал специальный продукт с выгодными условиями.

В ближайшие дни ожидается подписание еще ряда соглашений.

Спецобязательства на рынке газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на апрель установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,52 грн за кубометр, что на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте.

С 1 мая 2021 года завершается действие Положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа. Таким образом, теплокоммунэнерго должны самостоятельно выбрать себе поставщика.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» направила крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая 2021 года по цене 8,33 грн за куб. м, что на 6% больше, чем в апреле.

30 апреля 2021 года Кабинет министров продлил режим специальных обязательств на рынке газа, согласно которому теплокоммунэнерго покупают газ по регулируемой правительством цене.

19 мая 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что начиная с 20 мая режим специальных обязательств на рынке газа, согласно которому теплокоммунэнерго покупают газ по регулируемой правительством цене, больше не действует, правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает «Нафтогаз» продавать «голубое топливо» для теплокоммунэнерго по фиксированной цене.

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Автор: Игорь Орел