Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» уже заключила коммерческие контракты на поставки газа с 12 крупными предприятиями теплокоммунэнерго, в частности, из Киева и Харькова.
Об этом сообщил директор пресс-службы «Нафтогаза» Максим Белявский в Facebook.
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«Соглашения о коммерческих закупках газа у «Газоснабжающей компании «Нафтогаз Трейдинг» заключили уже 12 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова», - написал Белявский.
Он отметил, что для малых и средних потребителей, в том числе ОСМД, «Нафтогаз» разработал специальный продукт с выгодными условиями.
В ближайшие дни ожидается подписание еще ряда соглашений.
Спецобязательства на рынке газа
- Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на апрель установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,52 грн за кубометр, что на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте.
- С 1 мая 2021 года завершается действие Положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа. Таким образом, теплокоммунэнерго должны самостоятельно выбрать себе поставщика.
- Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» направила крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая 2021 года по цене 8,33 грн за куб. м, что на 6% больше, чем в апреле.
- 30 апреля 2021 года Кабинет министров продлил режим специальных обязательств на рынке газа, согласно которому теплокоммунэнерго покупают газ по регулируемой правительством цене.
- 19 мая 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что начиная с 20 мая режим специальных обязательств на рынке газа, согласно которому теплокоммунэнерго покупают газ по регулируемой правительством цене, больше не действует, правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает «Нафтогаз» продавать «голубое топливо» для теплокоммунэнерго по фиксированной цене.
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