НАК "Нафтогаз Украины" сотрудничает со Службой безопасности Украины и Национальной полицией Украины в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщили в компании "Нафтогаз Украины".

"Для Нафтогаза как для национальной компании чрезвычайно важны развитие Украины, где коррупция является исключением, а не правилом, и где есть неотвратимость наказания за коррупцию. Такие же принципы являются определяющими для всех предприятий, входящих в Группу Нафтогаз. Нарушили ли закон сотрудники АО "Укргазвыдобування", определит суд", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

По данным компании, национальная компания проведет анализ обстоятельств принятия их на работу в 2016-2017 годах и системы принятия соответствующих управленческих решений в АО "Укргазвыдобування".

"Правление национальной компании подало на рассмотрение Кабинет Министров Украины и Министерства экономики Украины предложения по кадровым изменениям в АО Укргазвыдобування еще 7 декабря 2021 года и с тех пор ждет принятия решения", - отметили в "Нафтогазе".

Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила должностных лиц "Укргазвыдобування" на масштабной коррупционной схеме, где чиновники требовали 400 тыс. грн взятки за беспрепятственное выполнение тендерных соглашений с частной компанией.