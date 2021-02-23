Речь идет о части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Расходы на содержание имущества в "Нафтогазе" оценили в 200 млн гривень.

НАК "Нафтогаз Украины" как единственный акционер АО "Укртранснафта" предоставила обществу разрешение на принятие нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" на временное хранение без права пользования.

Об этом говорится в решении акционера.

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В документе говорится о том, что Нафтогаз предоставляет "Укртранснафте" согласие на принятие на временное ответственное хранение без права пользования арестованного имущества аффилированной с Виктором Медведчуком "ПрикарпатЗападтранс". Условие для принятия - компенсация расходы Укртранснафте за счет государства.

Речь идет о части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Расходы на содержание имущества в "Нафтогазе" оценили в 200 млн гривень. При внесении изменений в финплан общества эти расходы также будут учтены.

Что этому предшествовало

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

В целом СНБО принял решение в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, на которых указом президента были наложены соответствующие санкции.

В тот же день, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о неотложных мерах для возвращения государственного имущества, а именно части нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление" общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины, народу Украины.

Правоохранительным органам поставлена ​​задача выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по национализации части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

"ПрикарпатЗападтранс"

"ПрикарпатЗападтранс" - компания, которая является оператором трубопровода "Самара - Западное направление" протяженностью более 1100 тыс. км, который проходит по территории Житомирской, Ривненской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской областей Украины и предназначен для транспортировки дизельного топлива производства российских НПЗ в направлении Венгрии. Также в этом трубопроводе есть точки слива топлива на территории Украины, например, в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) и пгт Смига (Ривненская обл.). Проектная мощность прокачки топлива по этому трубопроводу составляет 3,5 млн тонн в год.

В марте 2016 года акции данной компании купила швейцарская компания International Trading Partners AG. До этого нефтепродуктопровод входил в состав компании "Транснефтепродукт" российской "Транснефти".

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Автор: Елена Коваленко