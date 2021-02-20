Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по национализации части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Текст соответствующего указа главы государства №66/2021 размещен на его официальном сайте.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О принятии мер по защите имущественных интересов государства", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что этому предшествовало

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

В целом СНБО принял решение в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, на которых указом президента были наложены соответствующие санкции.

В тот же день, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о неотложных мерах для возвращения государственного имущества, а именно части нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление" общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины, народу Украины.

Правоохранительным органам поставлена ​​задача выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

"ПрикарпатЗападтранс"

"ПрикарпатЗападтранс" - компания, которая является оператором трубопровода "Самара - Западное направление" протяженностью более 1100 тыс. км, который проходит по территории Житомирской, Ривненской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской областей Украины и предназначен для транспортировки дизельного топлива производства российских НПЗ в направлении Венгрии. Также в этом трубопроводе есть точки слива топлива на территории Украины, например, в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) и пгт Смига (Ривненская обл.). Проектная мощность прокачки топлива по этому трубопроводу составляет 3,5 млн тонн в год.

В марте 2016 года акции данной компании купила швейцарская компания International Trading Partners AG. До этого нефтепродуктопровод входил в состав компании "Транснефтепродукт" российской "Транснефти".

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Автор: Тамара Отовская