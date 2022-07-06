Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил охраны труда".

На одном из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана "Тенгиз" 6 июля произошел взрыв, в результате чего двое работников погибли, еще трое госпитализированы.

Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на местную полицию.

Взрыв трубопровода на шахте "Тенгиз" произошел около 09:55.

"Погибли двое работников, 1985 года рождения. Трое работников с травмами различной степени тяжести получают медицинскую помощь", - сообщили правоохранители.

Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил охраны труда".

В то же время СМИ отмечают, что произошло это после того, как 15 июня в ходе Петербургского международного экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан присоединился к санкциям против Российской Федерации и заявил о готовности их соблюдать.

Шахта "Тенгиз" расположена в 120 километрах от Кульсары и в 340 километрах от Атырау. Компания "Тенгизшевройл", которой она принадлежит, работает в Казахстане с 1993 года. К нефтеперерабатывающего концерна "Тенгизшевройл" входят Chevron (доля 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), казахстанский "КазМунайГаз" (20%) и LUKArco (5%).

Треть нефти, добываемой в Казахстане, поступает с моря.

Ранее УНИАН уже сообщал, что политолог рассказал, как Путин будет мстить президенту Казахстана за публичное унижение.

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