Министр отметил, что французское правительство работает над определением компаний, которые должны получить приоритетную защиту в случае перебоев с поставками газа.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр предупредил о крайне большой вероятности того, что Москва полностью прекратит поставки газа в Европу.

Об этом он сказал на экономическом форуме в городе Экс-ан-Прованс.

"Готовимся к полному прекращению поставок российского газа. Сегодня это наиболее вероятный вариант", - сказал Ле Мэр.

Министр отметил, что французское правительство работает над определением компаний, которые должны получить приоритетную защиту в случае перебоев с поставками газа.

В качестве примера компаний, которые не должны быть лишены газоснабжения даже в случае чрезвычайной ситуации, Ле Мэр привел крупного производителя строительных материалов Saint-Gobain.

Французское правительство предложило ряд мер по управлению возможными перебоями в поставках газа, включая возможность реквизировать газовые электростанции в рамках более широкого законодательного предложения по покупательной способности. Законопроект будет обсуждаться в Национальном собрании Франции на следующей неделе.

Ранее в ЕС разработали план на случай прекращения поставок российского газа.

Вас также могут заинтересовать новости: