НАБУ получило доступ к служебным запискам о миллионных премиях менеджмента «Нафтогаза» - СМИ

Доступ предоставлен в рамках расследования по факту злоупотребления служебным положением при принятии решения о выплате премий сотрудникам компании.

Суд предоставил детективам НАБУ временный доступ к служебным запискам, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику НАК «Нафтогаз Украины» за достижения весомых целей, реализацию важных стратегических проектов (положительные решения трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты. Стокгольма).

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Об этом свидетельствует постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 мая, которое есть в распоряжении «Наших грошей».

Доступ предоставлен в рамках расследования по факту злоупотребления членами наблюдательного совета, председателем и членами правления «Нафтогаза» своим служебным положением при принятии решения о выплате премий сотрудникам компании, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам.

Как установило следствие, в феврале 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма удовлетворил требования «Нафтогаза» о взыскании с российского «Газпрома» задолженности за транзитом на общую сумму $4,67 млрд. Этим же решением был произведен взаимозачет между компаниями, и в результате долг, который подлежал фактической уплате «Нафтогазу», составил $2,57 млрд.

В апреле 2018 года члены наблюдательного совета «Нафтогаза» приняли решение о выплате вознаграждения правлению и другим работникам НАК в связи с их значительным личным вкладом в победу над «Газпромом». В общем такие премии получил 41 работник. Общий размер вознаграждения составлял 1% от суммы общего выигрыша в размере $43,6 млн.

Как указывает следствие, на момент принятия указанного решения наблюдательным советом «Нафтогаза» фактически деньги на пользу НАК от «Газпрома» не поступали. Кроме того, в протоколе заседания не приведенный перечень работников и размер премий, подлежащих уплате, а также не указано вклада каждого работника из данного перечня в победу над «Газпромом».

Следствие отметило, что представительство интересов «Нафтогаза» в Стокгольме осуществляли не работники НАК, а компания «Wikbord Rein Advokatfirms AS» на основании ряда договоров о закупке юридических услуг.

Детективы НАБУ ранее уже получали доступы к документам «Нафтогаза», однако в итоге им не были предоставлены все документы, на основании которых происходила выплата премий. В частности, детективы обращались в НАК с просьбой предоставить информацию относительно обстоятельств подготовки служебных записок и предоставить их заверенные копии, но «Нафтогаз» письмом от 2 марта 2020 года отказался предоставить эту информацию.

Указанные служебные записки содержат сведения о должностных лицах, которые инициировали выплату премий каждому из 41 сотрудника «Нафтогаза», которым была выплачена первая часть премий, а также содержание выполняемых ими задач и размер премий.

Учитывая указанные обстоятельства, следствие видит в действиях членов наблюдательного совета, председателя и членов правления «Нафтогаза» признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по данным СМИ, в 2018 году в «Нафтогазе» было выплачено $20 млн премий. Как указывали СМИ, большинство из перечисленных к процессу в Стокгольмском арбитраже привлечены не были.

В декабре 2019 года «Газпром» перечислил «Нафтогазу» $2,92 млрд (присуждена компенсация + проценты, накопленные с даты объявления решения 28.02.2018).

17 января 2020 года президент Владимир Зеленский поручил экс-премьеру Алексею Гончаруку «разобраться с вопросом» премии в 1% топ-менеджмента «Нафтогаза» от уплаченных Газпромом средств и намекнул на возможную перезагрузку «Нафтогаза».

В феврале этого года исполнительный директор «Нафтогаза»Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом». По его словам, «Нафтогаз» «обязан выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019 года, но это еще не было сделано». В мае стало известно, что пост Витренко сокращают. Он заявил, что его увольнение – это реакция председателя правления компании Андрея Коболева на «неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла». А в «Нафтогазе» сокращение должности Витренко назвали «оптимизацией внутренней организационной структуры».