Правительство Украины не будет ограничивать рост тарифов для населения. Кроме того, будет создан новый наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". Также будут разработаны инструменты взыскания долгов населения за счёт увеличения штрафов и упрощения правоприменения.
Об этом говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.
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Что будет тарифами:
Власти пообещали установить тарифы на газ выше уровня возмещения затрат, одновременно защищая уязвимые домохозяйства: "Мы обязуемся не вводить ограничение цен на газ, который поставляется домохозяйствам, также гарантировать, что оптовые цены будут определяться на прозрачном и эффективном рынке", - говорится в Меморандуме;
В тарифы для населения на отопление будут заложены расходы поставщиков, включая отчисления на поддержание инфраструктуры;
Будут сняты ограничения цен на электроэнергию, которая поставляется населению;
Кроме того, будут проведены меры, направленные на "улучшение дисциплины платежей" населения. Для этого будут разработаны инструменты, которые обеспечат взимание платежей с домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменения).
Субсидии:
Согласно тексту документа, ассигнование в бюджете 2022 года на программы субсидий по оплате услуг ЖКХ достаточны для того же количества участников программ субсидий как и в текущем году при условии неизменности тарифов.
"Однако после просмотра тарифов весной мы обеспечим, чтобы в пересмотренном бюджете были определены необходимые ресурсы для своевременного и полного обеспечения указанной программы", - говорится в документе.
Наблюдательный совет "Нафтогаза" и "Укргаздобыча":
Согласно подписанному документу, новый набсовет "Нафтогаза" должен заработать до конца января 2022 года. Власти обеспечат проведение до апреля 2022 года независимого аудита.
В меморандуме указывается, что государственная Укргаздобыча будет продавать не менее 40-50% объемов добытого газа на свободном рынке.
Разделение операторов газораспределительных сетей:
Украина пообещала создать рабочую группу, в которую войдут представители НКРЭКУ, Минэнерго и Антимонопольного комитета, с целью разработки до конца марта 2022 года совместного плана действий для "обеспечения разработки и соблюдение рыночных и антимонопольных правил, включая эффективное разделение операторов газораспределительных сетей и поставщиков во всех регионах, чтобы у них не мог быть один и тот же бенефициарный собственник".
"Регулятор будет нести ответственность за верификацию эффективности анбандлинга", — указано в меморандуме.
Кроме того, власти должны обеспечить усиление конкуренции на оптовом рынке газа. Цены должны определяться "на прозрачном и эффективном рынке". С мая 2022 года Укргаздобыча будут продавать ежегодно не менее 40−50% добываемого компанией газа "на прозрачной и конкурентной основе на местных биржах с равным доступом для всех участников рынка". К 2024 году эта доля увеличится до 100%.
Stand-by для Украины:
- 9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.
- 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.
- В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.
- На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы финансирования stand-by.
- 22 ноября Международный валютный фонд согласовал выделение Украине транша в 700 млн долларов. Украина получила его 24 ноября.
- 24 ноября МВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by.