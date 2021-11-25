Пересмотр тарифов начнется уже весной 2022 года.

Правительство Украины не будет ограничивать рост тарифов для населения. Кроме того, будет создан новый наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". Также будут разработаны инструменты взыскания долгов населения за счёт увеличения штрафов и упрощения правоприменения.

Об этом говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.

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Что будет тарифами:

Власти пообещали установить тарифы на газ выше уровня возмещения затрат, одновременно защищая уязвимые домохозяйства: "Мы обязуемся не вводить ограничение цен на газ, который поставляется домохозяйствам, также гарантировать, что оптовые цены будут определяться на прозрачном и эффективном рынке", - говорится в Меморандуме;

В тарифы для населения на отопление будут заложены расходы поставщиков, включая отчисления на поддержание инфраструктуры;

Будут сняты ограничения цен на электроэнергию, которая поставляется населению;

Кроме того, будут проведены меры, направленные на "улучшение дисциплины платежей" населения. Для этого будут разработаны инструменты, которые обеспечат взимание платежей с домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменения).

Субсидии:

Согласно тексту документа, ассигнование в бюджете 2022 года на программы субсидий по оплате услуг ЖКХ достаточны для того же количества участников программ субсидий как и в текущем году при условии неизменности тарифов.

"Однако после просмотра тарифов весной мы обеспечим, чтобы в пересмотренном бюджете были определены необходимые ресурсы для своевременного и полного обеспечения указанной программы", - говорится в документе.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" и "Укргаздобыча":

Согласно подписанному документу, новый набсовет "Нафтогаза" должен заработать до конца января 2022 года. Власти обеспечат проведение до апреля 2022 года независимого аудита.

В меморандуме указывается, что государственная Укргаздобыча будет продавать не менее 40-50% объемов добытого газа на свободном рынке.

Разделение операторов газораспределительных сетей:

Украина пообещала создать рабочую группу, в которую войдут представители НКРЭКУ, Минэнерго и Антимонопольного комитета, с целью разработки до конца марта 2022 года совместного плана действий для "обеспечения разработки и соблюдение рыночных и антимонопольных правил, включая эффективное разделение операторов газораспределительных сетей и поставщиков во всех регионах, чтобы у них не мог быть один и тот же бенефициарный собственник".

"Регулятор будет нести ответственность за верификацию эффективности анбандлинга", — указано в меморандуме.

Кроме того, власти должны обеспечить усиление конкуренции на оптовом рынке газа. Цены должны определяться "на прозрачном и эффективном рынке". С мая 2022 года Укргаздобыча будут продавать ежегодно не менее 40−50% добываемого компанией газа "на прозрачной и конкурентной основе на местных биржах с равным доступом для всех участников рынка". К 2024 году эта доля увеличится до 100%.

Stand-by для Украины:

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы финансирования stand-by.

22 ноября Международный валютный фонд согласовал выделение Украине транша в 700 млн долларов. Украина получила его 24 ноября.

24 ноября МВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by.

Автор: Елена Коваленко