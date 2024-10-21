Удары России по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы.

21 октября инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжили свою мониторинговую миссию на одной из ключевых подстанций оператора системы передачи, которая является важной для стабильной работы украинских атомных электростанций (АЭС).

Миссия МАГАТЭ проходит в соответствии с согласованным графиком и будет продолжаться на всех подстанциях, важных для атомной энергетики Украины. Инспекторы работают для защиты этих объектов от возможных российских атак.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что миссия является результатом договоренностей, достигнутых во время визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул: "Мы надеемся, что присутствие инспекторов МАГАТЭ на ключевых для работы АЭС подстанциях магистральной электросети сделает невозможным российские атаки на эти объекты. Удары России по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы".

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Напомним, атомная генерация является главным источником электроэнергии для Украины. Подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии с АЭС, стали главными мишенями для российских военных. Атаки на эти объекты фактически угрожают остановкой атомных станций из-за невозможности передавать произведенную энергию в сеть.

В ответ на эти угрозы Министерство энергетики Украины достигло договоренностей с МАГАТЭ о расширении мониторинговой миссии, чтобы предотвратить атаки. Инспекторы приравнивают атаки на подстанции к атакам на сами АЭС, подчеркивая их опасность для ядерной безопасности.