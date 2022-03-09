Герман Галущенко отметил, что ситуация на объектах остается крайне сложной.

Ситуация на Запорожской и Чернобыльской атомных электростанциях, захвативших российские оккупанты остается крайне сложной.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

На Запорожской АЭС продолжают ликвидировать последствия атаки россиян.

"Это уже пятый день люди в заложниках. Я горжусь тем, что они держатся и поддерживают надлежащую работу. Но это действительно физически, психологически очень сложно и тяжело, потому что на станции находится около 400 российских военных плюс тяжелая техника. Очень сложные условия, но люди держатся. Очень много работы делается с точки зрения ликвидации того ущерба, который был нанесен во время варварского обстрела станции. Там есть еще много мин, которые не разорвались и лежат возле атомного блока", - сказал он.

Также Галущенко сообщил, что на Чернобыльской АЭС ситуация еще более угрожающая.

"Одно изменение, которое было, там и остается. Люди тоже держатся. Но уже потеряна связь с данными мониторинга на Чернобыльской АЭС. По факту мы не знаем, что сейчас там, какой уровень радиации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС и зону отчуждения.

4 марта российские военные захватили Запорожскую АЭС. По данным Госатомрегулирования, энергоблоки Запорожской АЭС не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

7 марта Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что бесконтрольное перемещение войск Российской Федерации возле Чернобыля способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны отчуждения.

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