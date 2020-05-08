Как украинцы заплатят за созданный чиновниками кризис в энергетике

Анна Бредихина

Украинский рынок электроэнергии переживает наибольший кризис за время независимости нашей страны. Украина снова откатилась к ручному управлению рынком, где исполнительная власть принимает решения не на благо граждан, а в пользу частных компаний монополистов.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец скандальным образом предложила проблему избытка электрической энергии, вызванную сокращением потребления из-за экономического кризиса и ростом «зеленой» генерации, решить путем отключения трех атомных энергоблоков и снижением мощности еще на пяти блоках государственного предприятия «Энергоатом», которое вырабатывают самую дешевую электроэнергию в стране.

Для АЭС, которые исторически давали стране больше половины электрической энергии, такое решение означает потерю миллиардов гривен доходов и возможное банкротство. А для потребителей - неизбежный рост тарифов на электричество.

Но, если где-то убыло, то в другом месте прибыло. Отключение атомных блоков дает возможность другим видам генерации при профиците электроэнергии не урезать выработку и сохранить свои доходы.

Самое интересное, что другие производители – это угольные теплоэлектростанции, две-трети которых входят в частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. А также возобновляемая энергетика, где самая крупная доля рынка - более 20 процентов - принадлежит тому же холдингу ДТЭК. Остальная часть делится в меньших долях иностранными инвесторами.

Совпадений и случайностей здесь быть не может. Буславец была назначена на должность замминистра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее работал топ-менеджером в компании «ДТЭК-Западэнерго».

Инициаторам установления контроля над энергорынком пришлось пойти таким путем, поскольку в конце марта депутаты Верховной Рады провалили голосование за назначение Буславец полноценным министром энергетики из-за подозрений, что чиновница будет работать исключительно в интересах частной компании монополиста.

С легкой руки Буславец (...) в свое время была принята скандальная формула «Роттердам+»

Как оказалось, у парламентариев были основания. Глава профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания в должности руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики в свое время была принята скандальная формула «Роттердам+». Все прекрасно помнят, кто получил от этого сверхприбыли.

Также чиновница известна лоббированием запрета украинцам строительства домашних солнечных электростанций на собственных клочках земли из-за якобы вреда для электрических сетей. В то время, как частные холдинги в различных регионах страны семимильными шагами строили целые плантации солнечных панелей. Собственно, со временем это и стало первопричиной избытка электричества на национальном энергорынке и проблем энергосистемы с балансированием.

Собрав картинку воедино, Государственное бюро расследований открыло дело по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, приведших к отключению атомных блоков.

ГБР считает, что вывод в резерв и работа на пониженных мощностях блоков АЭС и, в то же время, увеличение объема закупки электроэнергии у частных компаний, может нанести ущербу государственному бюджету и закончится банкротством атомного предприятия, имеющего стратегическое значение для страны. Интересно, закончится ли расследование до того, как последствия предпринятых чиновниками шагов станут необратимыми?

Очевидно, что банкротства государственной атомной компании в стране, которая пережила Чернобыльскую катастрофу и знает не понаслышке, что такое «приход мирного атома в каждый дом», никто в итоге не допустит. Ее будут спасать за счет дополнительного финансирования из государственного бюджета. Инструменты могут быть разными.

И что в итоге произойдет? Министр Буславец, ограничивая работу «Энергоатома», спасает частный холдинг ДТЭК, а потом из госбюджета за нас с вами счет будет реанимироваться государственная атомная компания. Украинцы, таким образом, в очередной раз заплатят за высокий рейтинг Рината Ахметова в списке миллиардеров.

Электричество неизбежно будет стоить дороже

Но это еще не все. Электричество неизбежно будет стоить дороже. Поскольку на рынке станет меньше дешевой атомной электроэнергии по 56 копеек за киловатт-час и больше энергии, выработанной на тепловых станциях по цене 1,56 гривен за киловатт-час и альтернативных станциях с «зеленым» тарифом – по 4-5 гривен за киловатт-час.

Потребитель будет платить больше, если не в своей платежке за свет, так в цене за товары, услуги, тарифы водоканалов, транспорт и прочее.

Хотя куда уже больше? Учитывая то, как сильно двухмесячный карантин ударил по платежеспособности украинцев и взвинтил цены на некоторые товары, даже незначительный рост цен будет для общества очень болезненным.

Можно ли избежать такого негативного сценария? Для начала нужно признать, что страна оказалась не готова к избытку электрической генерации. Хотя рост мощностей возобновляемой энергетики в последнее время был очевиден для всех, никто не ожидал, что это станет проблемой уже сейчас. Решения вопроса отсутствия маневренной генерации оттягивали. И тут на голову внезапно упало резкое сокращение потребления электроэнергии на 10 процентов из-за карантина и кризиса, которое заставило чиновников принимать поспешные и необдуманные (а, может, хорошо продуманные в интересах отдельных лиц) решения.

За месяц работы, кроме отключения атомных блоков, глава Минэкоэнерго еще предложила пустить переизбыток энергии АЭС на майнинг криптовалют. Сложно представить, как это они будут делать, но для беднеющих из-за кризиса украинских потребителей звучит откровенным издевательством.

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Справедливо выходить из кризиса профицита энергии разумным сокращением работы, как государственных генерирующих компаний, так и частных. Нельзя весь груз финансовых проблем, ставших следствием ошибок и действий чиновников, взвалить на госкомпанию «Энергоатом» и рядовых потребителей.

К тому же, наша страна давно должна была принять регуляторные нормы, давно работающие в странах Евросоюза, которые обязывают солнечные и ветровые электростанции платить за небалансы, которые они вносят в энергосистему своей малой прогнозируемостью. Украина также ждет пересмотра полученных от государства привилегий "зеленым" электростанциям в виде гарантированной оплаты всей электроэнергии, произведенной ВИЭ, даже если она не была использована. Тогда, наконец, снимется вопрос: почему частные «зеленые» электростанции нельзя отключать от сети для выравнивания баланса также как, например, атомные.

Эксперты говорят, что нет необходимости ограничивать дешевую атомную энергию в таких существенных объемах и на ее место, под предлогом высокой маневренности, заводить электроэнергию, которую производят угольные теплоэлектростанции, от которых отказывается весь цивилизованный мир.

На зарплаты шахтерам денег нет, а на «инвестиции в элитную недвижимость» - есть

Примечательно, что украинский олигарх Ахметов не так давно приобрел виллу на Французской Ривьере в 3,5 тысячи квадратных метров за 200 миллионов евро. В то же время, его компания ДТЭК с 20 апреля из-за избытка запасов угля и разбалансировки рынка приостановила работу «ДТЭК Павлоградуголь» и ряда обогатительных фабрик. Выходит, что на зарплаты шахтерам денег нет, а на «инвестиции в элитную недвижимость» - есть.

Интересно, что об этом думают оставшиеся без работы тысячи шахтеров?

Секрет антикризисного успеха от украинского олигарха прост и работает во все времена: обеспечить себе лояльность нужных людей в правительстве. Так можно оставаться на плаву даже, когда другие тонут. Жаль, что тонуть будут снова простые граждане. Если, конечно, терпение окончательно не лопнет.

Анна Бредихина

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