ГБР начало расследование относительно ограничения производства электроэнергии на украинских АЭС

Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Государственным бюро расследований начато досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного бюро расследований, расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Должностные лица министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии Объединенной энергетической системы Украины на 2020 год.

Документом предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работа на пониженной мощности энергоблоков. В то же время увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний.

В связи с этим происходит снижение производства электроэнергии на АЭС на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков атомных станций, ущербу государственному бюджету и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков «Энергоатома».

При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики.

По ее словам, в Объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги.