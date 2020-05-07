ГБР начало расследование относительно ограничения производства электроэнергии на украинских АЭС
Государственным бюро расследований начато досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями Украины.
Читайте такжеЭксперт рассказал, чем грозит украинцам остановка "дешевых" атомных энергоблоков
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного бюро расследований, расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Должностные лица министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии Объединенной энергетической системы Украины на 2020 год.
Документом предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работа на пониженной мощности энергоблоков. В то же время увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний.
В связи с этим происходит снижение производства электроэнергии на АЭС на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков атомных станций, ущербу государственному бюджету и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Как сообщал УНИАН, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков «Энергоатома».
При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.
6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики.
По ее словам, в Объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги.