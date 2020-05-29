Антикризисная программа Кабмина предусматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения

Правительство в своей комплексной программе по восстановлению экономики предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения. Также программа предусматривает отмену регулируемой цены на газ для населения и переход на расчеты за газ с использованием единиц энергии.

Утвержденная Кабинетом министров комплексная программа по восстановлению отечественной экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и отмену регулируемой цены на газ для населения.

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Программа опубликована на правительственном портале.

В качестве мер, направленных на преодоление кризиса в энергетическом секторе и его развития предлагается ликвидировать задолженность между участниками рынка, что позволит избежать остановки предприятий энергетической отрасли и дефолта возобновляемых источников энергии. Во-вторых, предусмотрена стабилизация оптовых цен для обеспечения финансовой ликвидности всех участников рынка, что позволит обеспечить всех участников достаточными средствами для поддержания операционной деятельности. А также предусмотрен постепенный пересмотр тарифов для домохозяйств, что позволит обеспечить финансовую стабильность на рынке.

В частности, в качестве решения с высоким приоритетом, но с пометкой сложности его внедрения, указана необходимость пересмотреть тарифы на электроэнергию, которая отпускается населению. Кроме того, среди запланированных инициатив в этой сфере - пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии (ВИЭ), введение ответственности за небалансы и компенсация за ограничение выработки для ВИЭ.

Также Кабмин планирует отменить возложение специальных обязательств на рынке газа, которые позволяют регулировать цену на газ для населения, ввести стимулирующее тарифообразование для операторов систем распределения электроэнергии, осуществить переход на расчеты за газ с использованием энергетических единиц.

В программе сказано, что также правительство намерено пересмотреть энергетическую стратегию Украины и снизить ренту на добычу нефти и газа до уровня 6% и 12%.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Кабинет министров на своем заседании утвердил правительственную программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 «Экономическое восстановление». Кабмин прогнозирует, что в 2020 году валовой внутренний продукт Украины может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

28 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги расти не будут.

В апреле Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года, а для нужд населения - до 1 июля 2020 года. Таким образом, с июля население будет покупать газ по рыночным ценам, а не регулируемым.

Справка УНИАН. В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

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