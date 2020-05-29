Программа восстановления экономики: что будет делать Кабмин для выхода из кризиса (документ)

Кабинет министров прогнозирует, что в 2020 году валовой внутренний продукт Украины может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Кабмин обнародовал комплексную программу по восстановлению отечественной экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

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Основные положения программы разделены на следующие части:

- краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19 (обеспечение безопасного функционирования экономики, защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив);

- мероприятия секторального направления стимулирования экономики (поддержка промышленности, агросектора, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сферы услуг, информационно-коммуникационных технологий);

- поддержка экономики по функциональным направлениям (поддержка малого и среднего бизнеса, международной торговли, инвестиций, инноваций, создание рабочих мест и развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности).

Кабинет министров прогнозирует, что в 2020 году валовой внутренний продукт Украины может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

«По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом», - говорится в программе.

В документе указывается, что прогнозируемое падение экономики Украины является следствием глобальных шоков: неблагоприятная ситуация на важных сырьевых рынках, закрытие товарных рынков для украинских экспортеров, изменение глобальных производственных цепочек.

«В итоге, по прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)», - сказано в программе.

Как сообщал УНИАН, 28 мая Кабинет министров Украины опубликовал на правительственном портале свою программу по восстановлению отечественной экономики, которую утвердил на заседании в среду, 27 мая, с условием доработки в течение трех дней.

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