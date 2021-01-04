Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования Украины признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС на определенных в проекте уровнях мощности в следующие 10 лет, установив дату следующей периодической переоценке безопасности этого энергоблока - 27 мая 2030 года. Такое решение было принято в ходе заседания Коллегии Госатомрегулирования, которое состоялось 4 января в режиме онлайн конференции.

Коллегия решила, что условия рассмотрения вопроса о возможности продления срока эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС выполнены, а мероприятия по повышению безопасности и устранению отклонений от норм, правил и стандартов, которые были запланированы, выполнены в согласованных объемах.

Свое решение Коллегия принимала, опираясь на результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока № 5 Запорожской АЭС, а также с учетом Акта инспекционного обследования по определению способности эксплуатирующей организации ГП «НАЭК «Энергоатом» осуществлять долгосрочную эксплуатацию энергоблока №5 Запорожской АЭС на энергетических уровнях мощности. Соответствующее инспекционное обследование комиссия Госатомрегулирования проводила на пятом энергоблоке ЗАЭС 9-13 ноября 2020 года.

Решению Коллегии Госатомрегулирования также предшествовали общественные слушания в рамках публичного обсуждения возможности продления эксплуатации ядерной установки - энергоблока № 5 ЗАЭС, которые состоялись в режиме онлайн конференции 17 декабря 2020 года.

Подключение энергоблока №5 к сети ожидается до 9 января 2021 после оформления лицензии на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла «эксплуатация ядерной установки энергоблока №5 Запорожской АЭС».

Для справки: Энергоблок №5 ЗАЭС был подключен к энергосистеме в августе 1989 года, и проектный срок его эксплуатации истек 27 мая 2020. Для подтверждения уровня безопасности на этом энергоблоке Энергоатом должен получить лицензию Госатомрегулирования на его эксплуатацию в сверхпроектный срок, что возможно только после выполнения комплекса работ по повышению и переоценке безопасности - в согласованных с Регулятором объемах и с учетом оценки технического состояния и проведенных модификаций.

Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС является одной из важнейших мировых тенденций современной атомной энергетики и одновременно эффективным и экономичным инструментом сохранения генерирующих мощностей.

Работы по подготовке энергоблоков атомных электростанций, в том числе и № 5 Запорожской АЭС, к эксплуатации в сверхпроектный срок проводятся во исполнение Программы деятельности Кабинета Министров Украины, Стратегии устойчивого развития «Украина-2020» и Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность».

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Автор: УНИАН