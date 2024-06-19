Разговоры о приближении деоккупации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) - лишь политические заявления. Слова президента Зеленского о том, что Глобальный саммит мира приблизил деоккупацию ЗАЭС, был посылом политикам, потребителям информации - но они не подтверждены никакими техническими мероприятиями, никакими действиями российской стороны, а без этого станцию освободить мирным путем невозможно. А российская сторона абсолютно не настроена на это.

В декларации саммита отмечается необходимость вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. На сегодня это не реально. Это просто декларация, которая ничего не добавляет нам.

Уже было три декларации и три резолюции непосредственно МАГАТЭ с призывами вывода российских войск из Запорожской АЭС и передачу ее под полный контроль Украины, но российская сторона полностью игнорировала эти призывы. Видео дня

Так же она проигнорирует и нынешнюю декларацию. Рассчитывать на то, что после данной декларации будут какие-то последствия это наивно. Россия не собирается идти ни на какие уступки. Мы слышали заявления так называемого президента РФ Владимира Путина, из которых понятно, что Россия наоборот повышает градус напряжения и хочет захватить все больше территории Украины.

Если пофантазировать, что станция будет деоккупирована, то о полноценном восстановлении ее работы нельзя говорить в ближайшее время. Во-первых, необходимо будет сразу создать международную комиссию, в том числе из представителей МАГАТЭ, Европейского сообщества по атомной энергии и других международных организаций по изучению состояния станции из-за оккупации ее Россией. Надо будет заниматься ее разминированием, потому что она, вероятно, будет полностью заминирована. Также можно предположить, что оборудование там будет не в лучшем состоянии, потому что россияне на станции не занимаются надлежащим его обслуживанием. Поэтому нужно будет все это исследовать, оценивать - и на это уйдет не год и не два. Много лет может быть необходимо на то, чтобы можно было начать думать о перезапуске станции. Если это будет вообще возможным.

Переговоры

На сегодня освобождение ЗАЭС политическим путем, то есть путем переговоров - абсолютно нереальная опция. Станцию можно освободить военным путем, принудив Россию выйти из этого региона. Других способов сегодня не существует.

Политические договоренности - также сомнительный вариант, потому что договариваться не с кем и не о чем. Путин уже озвучил свои условия капитуляции Украины. Он не собирается останавливаться и договариваться, он нацелен на захват Украины.

Это стратегия России и она ее не менялась и не изменится пока в Кремле управляет "КГБистская группа товарищей".

В мире не было прецедентов захвата атомных станций. Никому в голову не приходило, что можно оккупировать атомную станцию, разместить там свои военные группы, оружие. До этого даже ИГИЛ и другие террористы не додумались. Поэтому никакими документам, регламентирующими работу атомной станции, не предусмотрен механизм как должно было бы произойти освобождение станции.

Консервация

ЗАЭС давно не работает в нормальном режиме, поэтому сейчас нельзя говорить целесообразно ли с экономической точки зрения будет ее запускать в работу или выгоднее законсервировать и не использовать вообще. На это сейчас никто не ответит: нужно делать очень серьезную оценку, анализ с участием специалистов, международных комиссий. Эта работа будет долговременной - минимум год, чтобы оценить ситуацию, проверить оборудование, разминировать территорию.

Когда может быть восстановлена работа станции после деоккупации сегодня невозможно сказать. Есть вариант, что возможно через 3 года можно будет восстановить работу каких-то блоков. Но есть и вариант, что вообще никогда, потому что не исключено, что там могла быть повреждена критическая инфраструктура.

Нельзя исключать, что когда российские войска будут выходить из ЗАЭС, то что-то взорвут. На сегодня говорить что-то конкретное о дальнейшей судьбе станции не реально.

Никаких признаков на сегодня, что в ближайшее время мощности ЗАЭС заработают, добавляя энергоресурс для Украины, нет. Возможно президент Украины располагает какими-то нам неизвестными данными. Но заявления, что деоккупация станции произойдет в ближайшие месяцы, а возобновление ее работы - в ближайший год, выглядят наивными и нереалистичными.